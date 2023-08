Gaeta Raccolta differenziata | nel mese di luglio superato il 72%

è stata trasformata dal suo Cosimino Mitrano al quale ha fatto seguito l'attuale sindaco ... "Chiamiamo atutti coloro che vogliono costruire la dimora del centro , che non è solo un ...Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello dell'8, 9 e 10 settembre a, per la festa ... "Chiamiamo atutti coloro che vogliono costruire la dimora del centro che non è solo un ...Un modo, insiste, 'per chiamare atutti quelli che vogliono costruire la dimora del centro,... Il primo, 'Azzurra Libertà', la festa nazionale dei giovani, che si terrà aappunto, ...

Gaeta brilla nella raccolta differenziata: nel mese di luglio la ... Comune di Gaeta

"Un grande lavoro di squadra – ha commentato il Sindaco Leccese – ci ha permesso non solo di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti, ma di superarlo ampiamente" ...Infomare103e5, notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla riviera di Ulisse. A cura della Guardia Costiera di Gaeta in collaborazione con Radio Show Italia 103e5. Le previsioni per la giorna ...