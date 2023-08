Prima di essere editato da una, Tempi non aveva accesso a finanziamenti pubblici. Chi ... Il dizionario di scienze e tecniche , Saverioscrive che 'gli ultimi decenni del novecento ci ...Prima di essere editato da una, Tempi non aveva accesso a finanziamenti pubblici. Chi ... Il dizionario di scienze e tecniche , Saverioscrive che 'gli ultimi decenni del novecento ci ...

Gaeta / Cooperativa Mila, chiesto il commissariamento dopo la visita ispettiva ordinata dal Ministero del Made in Italy Temporeale Quotidiano

GAETA – Dopo il danno anche la beffa. Lo Stato e, più precisamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vuole commissariare, sostituendo di fatto il consiglio di amministrazione, la ...Operazione in entrata di spessore per quanto riguarda il Gaeta, che attraverso i propri canali social, rende noto l'approdo del difensore classe 1991 Pietro Maria Del Duca. Il centrale nato a Terracin ...