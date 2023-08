Gaeta | 125mila euro per potenziare la videosorveglianza

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 15 agosto 2023)– Una Città videosorvegliata, una Città più sicura. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, ha comunicato che il progetto del Comune di, “Sicura”, è stato ammesso a finanziamento statale per la realizzazione di sistemi diurbana, per un importo di 125.310,00€. Il progetto nasce dalla sottoscrizione tra Prefettura di Latina e Comune didel “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, al fine di adottare strategie congiunte per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo in questo modo l’impiego delle Forze di polizia per far fronte alle esigenze del territorio. L’intervento prevede azioni volte alla ...