Gabri Veiga-Napoli | il colpo si avvicina | la mossa del club

(Di martedì 15 agosto 2023) Ail mercato è nel vivo e tutti stanno lavorando per rafforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Ilha ceduto Kim Min-jae e lo ha sostituito con Natan de Sousa. La primadi mercato per Rudi Garcia, che avrà l’arduo compito di difendere il tricolore sul petto degli azzurri. I partenopei hanno festeggiato uno scudetto dopo 33 anni e si apprestano ad iniziare la nuova stagione dove dovranno dar battaglia su tre fronti diversi. Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il rinnovo imminente di Victor Osimhen sarà la prossima. Il nigeriano andrà a percepire 10 milioni di euro netti a stagione, diventando il calciatore più pagato ovviamente delma anche dell’intera Serie A. Unadel presidente De Laurentiis fatta per blindare il nigeriano, punta ...

Il Celta Vigo vuole concludere la trattativa entro la fine della settimana Valencia's Brazilian defender Gabriel Paulista (L) jumps for the ball with Celta Vigo's Spanish defenderduring ...Fabrizio Romano scrive sul proprio profilo Twitter: Romano sual Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieSoldi che saranno reinvestiti su, che aspetta solo il Napoli mentre De Laurentiis non molla Koopmeiners dell'Atalanta: un'operazione difficile, molto visto quel che chiede la dirigenza ...

Mercato Napoli: Zielinski all'Al Ahli porta Gabri Veiga - Sportmediaset Sport Mediaset

Fuochi d'artificio in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis pensa al futuro: affare chiuso, arriva subito. La strategia totale ...Gianluca Di Marzio conferma che la Juventus vuole Domenico Berardi perché il suo arrivo permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di effettuare un cambio tattico passando al 4-3-3. La trattat ...