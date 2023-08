Frosinone | Genoa e Cagliari | le partenze delle neopromosse

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023) in vista dell’imminente nuova stagione di Serie Asono ledel campionato che va ad iniziare nel weekend e tutte e hanno fatto bene in Coppa Italia. É del tutto evidente che stiamo parlando di una formazione che ha vinto il precedente torneo della Serie B e quindi si porta dietro qualche consapevolezza in più del proprio valore; al contempo, le altre due sono due club storici del nostro calcio, il cui anno in cadetteria potrebbe anche avere funzionato come reset di scorie accumulate in precedenza. Di conseguenza, molto più dei ciociari, liguri e sardi sono attesi a una stagione che vada oltre la mera permanenza nel massimo campionato, è lecito che le loro piazze si aspettino di più, in relazione anche al grande entusiasmo che stanno sprigionando (quanti ...