Frosinone | arriva Enzo Barrenechea dalla Juventus

(Di martedì 15 agosto 2023) “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con laFootball Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatoreAlan Tomas. Il centrocampista classe 2001a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024“. Con questo comunicato ilconferma di aver concluso le trattative per il prestito diconcessofino al termine della stagione 2024. SportFace.

Commenta per primo Ilha comunicato di aver raggiunto l'accordo con la Juventus per Enzo Alan Tomas Barrenechea . Il centrocampista classe 2001in Ciociaria in prestito e vestirà la maglia giallazzurra ...Renato Sanches, le cifre Il portoghese , cercato già in passato,nella capitale con la ... Cerofolini lascia la Fiorentina e approda al. Doppio colpo Genoa: ecco De Winter e Messias. L'...Cerofolini lascia la Fiorentina e approda al. Doppio colpo Genoa: ecco De Winter e ...dal Basilea Vai alla Fotogallery

UFFICIALE - Frosinone, arriva anche il nuovo portiere in vista del ... CalcioNapoli24

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Enzo Alan Tomas Barrenechea. Il centrocampista ...Ora c'è anche il comunicato ufficiale: il centrocampista argentino lascia i bianconeri temporaneamente. Era una notizia nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Enzo Barrenechea lascia la Juv ...