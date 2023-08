Francesco Alberoni | morto il sociologo | aveva 93 anni Era famoso in tutto il mondo per i suoi studi sull' amore

Scrittore, docente tra Cattolica e Statale, è stato rettore dello Iulm, si è spento ieri sera al Policlinico di Milanoche abbiamo imparato a conoscere dopo avere letto "L' erotismo" di Georges Bataille, in quel complicato periodo del "68, per capire come questo sociologo affrontasse, con lo stesso ...E' proprio dall'effetto di sconvolgimento provocato dai modelli di consumo occidentali sulle società arcaiche cheha incominciato nella seconda metà degli anni Sessanta lo studio dei movimenti collettivi. Il contatto con una civiltà a tecnologia superiore, i cui beni di consumo (armi, mezzi di ...Aveva 93 anni. È stato il primo studioso italiano a scrivere di 'sociologia dei consumi'. Era noto in tutto il mondo per i suoi studi ...

Francesco Alberoni, morto il sociologo: aveva 93 anni. Era famoso in tutto il mondo per i suoi studi sull'amor ilmessaggero.it

Il sociologo, giornalista e scrittore, Francesco Alberoni, è morto lunedì sera all'età di 93 anni a Milano. Alberoni si è spento al Policlinico dove era ricoverato da alcuni giorni per una ...Milano. Addio al padre della versione pop-sociologica di “ Innamoramento e amore ”. Ieri, 14 agosto si è spento a Milano Francesco Alberoni, 93 anni. Una figura apprezzata e allo stesso tempo discussa ...