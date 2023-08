Francesco Alberoni | addio al sociologo di Innamoramento e amore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 agosto 2023) Il mondo della cultura è in lutto. Si è spento a 93 annidi fama mondiale, giornalista e scrittore: era nato 93 anni fa a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza. Lo riporta il quotidiano Il Giornale, del quale era stato a lungo collaboratore dopo aver scritto anche sul Corriere della Sera. A dare l’annuncio della morte sono stati i familiari:si è spento al Policlinico di Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione a seguito di una terapia cui si era sottoposto per problemi renali. Nel 1979, la pubblicazione di “”, gli conferì di fatto lo status di star della cultura: tradotto in tutto il mondo, ha venduto oltre un milione di copie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.