Francesca Michielin aggiorna i fan dopo l’operazione | “Devo recuperare le energie” Ecco come sta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023)torna a casal’intervento. L’artista a inizio agosto aveva spiegato ai fan che avrebbe dovuto cancellare un paio di date del tour per sottoporsi a un’operazione dettata da motivi di salute. Ora la cantante, che a settembre sarà di nuovo impegnata nella conduzione di X Factor, fa sapere ai follower che tutto è andato per il meglio ed è iniziata la convalescenza. “Grazie infinite per tutte lepositive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare epian piano lenecessarie per tornare a rockeggiare” scrive nelle Instagram stories. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.