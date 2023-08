Frana in Valtournenche | migliaia isolati a Cervinia Bardonecchia | chiesto stato emergenza

'Nessuna vittima' L'amministrazione comunale diha confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta nellae che 'le operazioni di ripristino della strada richiederanno tempo. Le valutazioni saranno effettuate in seguito'. ...AGI - Cinquemila persone sono isolate a Cervinia a causa di unache si è verificata sulla strada regionale dellain Valle d'Aosta . È accaduto nei pressi della frazione Singlin. Secondo quanto riferisce il comune di Valtourneanche, 'non ci sono ...Unaè caduta in serata sulla strada regionale della, nei pressi della frazione Singlin , in Valle d'Aosta . Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, corpo forestale e ...

