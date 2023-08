Frana in alta quota | Bardonecchia travolta da un fiume di fango

(Di martedì 15 agosto 2023) Uno tsunami die di detriti a 1.300 metri d’altitudine, sotto le montagne che dividono l’Italia dalla Francia. A, località turistica inVal di Susa (provincia di first appeared on il manifesto.

E quanto è avvenuto adesso a Bardonecchia dove si è staccata unaadquota provocando un'ondata di fango, sempre secondo i ricercatori, non è solo colpa del "cattivo tempo". Non è solo una ...... diventato un gigante carico di fango e di pietrisco, un gigante nato da una bomba d'acqua in un punto remoto e assai circoscritto fra le montagne dell'Valle di Susa al confine fra Italia e ...A causa del maltempo e dei forti temporali, un'ondata di fango e detriti ha invaso ieri in tarda serata Bardonecchia (Torino), località turistica inVal di Susa causando ingenti danni. Lastaccatasi in quota, probabilmente da un ghiacciaio, ha fatto esondare il rio Merdovine poco dopo le 22 ora in cui in paese erano in corso i ...

Frana dall'alta montagna, paura in Val di Susa Agenzia ANSA

14 Agosto - causa delle piogge intense una frana è caduta in serata sulla strada regionale 28 all'altezza del comune di Oyace, in Valpelline (Aosta), interrompendo la circolazione. Sul posto sono subi ...A causa delle piogge intense una frana è caduta in serata sulla strada regionale 28 all'altezza del comune di Oyace, in Valpelline (Aosta), interrompendo la circolazione. (ANSA) ...