FOTO ? Carlos Augusto dal Monza all’Inter | «Obrigado | Carlos!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilsi sono detti addio col brasiliano che è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Il saluto dei brianzoli GRAZIE ? Come, anche ilha voluto salutare il giocatore arrivato. Il brasiliano va a rafforzare la catena di sinistra del club nerazzurro dopo i 3 anni vissuti appieno in terra brianzola. Su Instagram, l’ormai ex club lo ha saluto in lingua carioca. Ora in nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati