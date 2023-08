Florida | bambino di 9 anni spara con la pistola e uccide un altro di 6

(Di martedì 15 agosto 2023) Leggi Anchetoria in Virginia, due morti e cinque feriti durante la cerimonia di consegna dei diplomi Leggi Anche Usa,a 14enne che gioca a nascondino nel suo giardino L'incidente non è il ...

...è stata portata d'urgenza all'ospedale Shands dell'Università della, dove è morto per la ferita da arma da fuoco alla testa. Gli investigatori stavano cercando di determinare come il...In Virginia, la madre di undi 6 anni che, secondo la polizia, ha sparato intenzionalmente al suo insegnante di prima elementare si è ora dichiarata colpevole di abbandono di minore. TI ...A Jacksonville, in, undi sei anni e' stato ucciso da un colpo di pistola sparato accidentalmente in casa da un altrodi 9. Nell'abitazione era presente un adulto. Quando i poliziotti sono ...

Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola a un altro di 6 anni, mentre si trovavano in casa a Jacksonville. Il più piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto per la ...Quando i poliziotti sono arrivati dopo lasegnalazione che una persona era stata colpita alla testa, hanno trovato un bambino a terra e immerso nel sangue ...