Final Fantasy XVI | un videogioco giapponese per i fan de Il Trono di Spade?

(Di martedì 15 agosto 2023)XVI è il gioco di avventurache tutti i fan de Ildie House of the Dragon dovrebbero provare: ecco cinque motivi. In più di un'occasione, il producer Naoki Yoshida - praticamente una leggenda nel settore - ha dichiarato che la sua Creative Business Unit III di Square Enix si è ispirata tantissimo a Ildimentre sviluppavaXVI, l'ultimo gioco della famosissima serie che è arrivato sugli scaffali lo scorso giugno. Un titolo che ha diviso critica e pubblico sulla sua natura più orientata all'azione rispetto al passato (ne abbiamo parlato nella nostra recensione del gioco), e che pertanto ha fatto molto discutere soprattutto i fan storici di...

...Naoki Yoshida - praticamente una leggenda nel settore - ha dichiarato che la sua Creative Business Unit III di Square Enix si è ispirata tantissimo a Il Trono di Spade mentre sviluppava...Nelle ultime ore un post su X di Idle Sloth ha riacceso le speranze dei possessori di una console della famiglia Xbox di poter, finalmente, giocare al remake diVII. Il post altro non era che un modo simpatico per preservare una pubblicità di Xbox, in Brasile, dedicata alla festa del papà e nella quale si può chiaramente vedere una didascalia ...Sebbene il 2023 abbia visto l'arrivo di titoli altamente attesi come Hogwarts Legacy, Resident Evil 4,XVI e altri ancora, Bloodborne dimostra ancora una volta di essere un'icona ...

Final Fantasy VII Remake arriva su Xbox Microsoft chiarisce il malinteso Everyeye Videogiochi

Final Fantasy XVI è il gioco di avventura giapponese che tutti i fan de Il Trono di Spade e House of the Dragon dovrebbero provare: ecco cinque motivi.In questa guida andremo a darvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno per completare le cacce ai ricercati in Final Fantasy XVI.