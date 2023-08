Ferrari | Vasseur | ' Per il 2024 dobbiamo trovare nuovi margini | ma c' è ancora tempo'

(Di martedì 15 agosto 2023) Frederic, team principal della, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport , parlando del 2023 della Rossa - fino ad ora deludente - e degli obiettivi del. Dopo un 2022 che aveva mostrato degli sprazzi positivi e una vettura, per lo meno ...

Frederic, team principal della, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport , parlando del 2023 della Rossa - fino ad ora deludente - e degli obiettivi del 2024. Dopo un 2022 che aveva ......la parte principale del mio lavoro in: creare buone relazioni e convincere la gente a trasferirsi. I primi che prendi sono i più difficili, poi gli altri vedendoli seguono a ruota'....Come ha fatto Frederic, team principal, alla Gazzetta dello Sport: " Se si analizzano i dati, in qualifica siamo staccati di uno 0,2% dalla Red Bull, a volte dello 0,4 ma in alcune ...

Ferrari, Vasseur sul progetto 2024: "Cambieremo ingegneri e filosofia. Hamilton..." Sky Sport

Vasseur rilancia le ambizioni e parla di Hamilton in Ferrari. Il team principal ha parlato del rapporto con l'inglese ...La Ferrari non vince un titolo Piloti di Formula 1 da 16 anni. Quello Costruttori da 15. Eppure il suo fascino è intatto e molto potente. Tutti i piloti vorrebbero correre per il Cavallino Rampante ...