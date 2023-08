Ferrari | Montezemolo picchia duro | “Triste festeggiare un terzo posto”

(Di martedì 15 agosto 2023) Un amore, un pezzo di vita, costellato da tante battaglie e da innumerevoli successi. Laha vissuto dei momenti magici con Luca Cordero dialla testa di Maranello. La storia attuale, però, vede il Cavallino Rampante in enorme difficoltà in questo Mondiale 2023 di Formula 1 con Frederic Vasseur, nuovo team principal, che sta ricalcando sinistramente le orme di Mattia Binotto. Una difficoltà così palese che si è arrivati aun: inaccettabile per l’ex presidente della Rossa.sferzata da: “Charles Leclerc e Carlos Sainz sono l’ultimo dei problemi a Maranello…” “Sa cosa mi dispiace? – spiega Luca Cordero dialle colonne de Il Resto del Carlino – Che si festeggi per un ...

Flavio Briatore , il suo scopritore, l' Avvocato Gianni Agnelli , Luca Cordero die le splendide vetture, Benetton e, che gli hanno permesso di trionfare in ben 7 titoli mondiali ......di Formula 1 non può non prestare attenzione allaper la quale si prova sempre un debole. Data la situazione attuale, a mio parere la Scuderia ha bisogno di riprendere". Così l'ex ...'Ladeve far tornare, questa è la mia opinione - ha dichiarato Andretti, intervistato da PlanetF1 - È frustrante quello che sta accadendo in, anche strategicamente sembra ...

Montezemolo: "Ferrari festeggia un 3° posto Dispiace, Enzo non l'avrebbe mai accettato" Everyeye Auto

Mattia Binotto è stato ferocemente attaccato dai tifosi, corrosivamente sbeffeggiato da cabarettisti di fama nazionale, criticato finanche da organi di stampa generalmente garantisti nei confronti del ..."Qualunque appassionato di Formula 1 non può non prestare attenzione alla Ferrari per la quale si prova sempre un debole. Data la situazione attuale, a mio parere la Scuderia ha bisogno di riprendere ...