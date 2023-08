Ferrari “graziato” dallo sciopero | Adam Driver e Penélope Cruz saranno a Venezia?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 15 agosto 2023) Michael Mann sarebbe riuscito a chiudere un accordo con il sindacato degli SAG-AFTRA per la promozione di. Il film, presentato in concorso alla 80/a Mostra del Cinema di, avrebbe ottenuto il permesso per le attività promozionali, non previste: ecco in che modo. Lodegli sceneggiatori e degli attori sta comportando diversi problemi nel settore dell’audiovisivo. Molte produzioni, infatti, sono slittate a causa del divieto a qualsiasi attività promozionale, da parte di tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. Per via della situazione, infatti, è stata posticipata di diversi mesi la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2023, così come l’uscita in sala di diversi film. Ciononostante, alcuni titoli sarebbero riusciti ad aggirare il divieto. È il caso, ad ...