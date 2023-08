Ferragosto in tv | i film da vedere sulle reti Rai

(Di martedì 15 agosto 2023) Per la prima serata di, stasera in tv martedì 15 agosto, la Rai punta sul cinema italiano con la programmazione di tre:“Il Gattopardo”, “Calibro 9”, “FF.SS.”. Tre generi e tre epoche diverse, in armonia con il tipo di offerta e le attese del pubblico di Rai1, Rai2 e Rai3. Il Gattopardo: un capolavoro del cinema italiano A sessant’anni dalla sua uscita al cinema, Rai1 trasmetterà “Il Gattopardo”, nella versione recentemente restaurata. Il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti, che quest’anno compie 60 anni, è tratto dall’omonimo romanzo pubblicato postumo nel 1958, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Una storia grandiosa e potente, ambientata nella Sicilia del 1860, che segue le vicende e le preoccupazioni di una grande famiglia aristocratica davanti ai moti risorgimentali. Palma d’oro a Cannes, ilpuò ...

a Roma non èsenza il tradizionale appuntamento al 'Palo della morte', il raduno dei fan di Carlo Verdone e delcult Un sacco bello dove il protagonista Enzo ("Non Renzo, Enzo", come dice Verdone ...Se trascorrete la serata diin casa davanti alla tv e avete voglia di ridere senza dover pensare troppo, ilper voi è Mai stati uniti , una commedia del 2013 scritta e diretta da Carlo Vanzina. Va in onda in ......dire che esso sia ilpiù conosciuto dell'attore scomparso nel 2009 insieme a Ghost, che lo vide protagonista insieme a Demi Moore. L'occasione di rivederlo si presenta il giorno di, ...

Nella pellicola cult il protagonista Enzo (Verdone) dà appuntamento all'amico Sergio davanti a un traliccio dell'alta tensione in via Conti a Vigne Nuove. Al suo posto, meta dei "pellegrinaggi", un ca ...Oramai è una tradizione: i fedelissimi del regista e attore e del suo film cult ‘Un sacco bello’ si ritrovano nel luogo dove il protagonista Enzo incontra ...