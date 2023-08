Anche per me, dopoanni duri, sono venuti ial mare o in terre e continenti lontani. In mezzo ci sono stati studio lavoro e fortuna che mi hanno fatto progredire e vivere meglio dei ...Brand X "Moroccan Roll" (Cd Virgin CASD 1126) Il sole picchia forte sopra la giornata diesattamente come nella copertina di quest'album dei Brand X, ottimo gruppo di jazz - rock ......Roma, 15 agosto 2023auguri social di vipi e politici per, da Salvini a Gianni Morandi, da Calenda a Emma Marrone. Ecco i post.

Ferragosto, gli auguri social di vip e politici, da Salvini a Gianni Morandi QUOTIDIANO NAZIONALE

Dai 2 euro per dividere a metà un toast ai 60 euro per 2 caffè e 2 bottigliette d’acqua: è la folle estate 2023 ...Vorrei proporvi un esempio, il mio, per consolarvi un po’ e aprirvi un orizzonte positivo. Anche per me, dopo gli anni duri, sono venuti i Ferragosto al mare o in terre e continenti lontani. In mezzo ...