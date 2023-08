Ferragosto di calcoli e calciomercato in casa Inter | non solo Samardzic sul menù

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023)protagonista inanche a, perché no? L’estate nerazzurra è un continuo saliscendi di avvincenti telenovele che coinvolge calciatori, famiglie e procuratori, con il babyritrovatosi più chiacchierato del solito Lukaku. Il tempo del gossip è destinato a terminare nelle prossime ore, quelle necessarie a Inzaghi per prepararsi alla primaDI– Il 15 agosto in genere è la giornata nazionale del relax. Chi può non lavora. E chi può permetterselo nonnon lavora ma se la spassa. Sono le 24 ore estive in cui il corpo modifica la propria routine e la mente si distrae dai pensieri quotidiani. Pensieri che spesso sono problemi ma non a, che è festa. In ...