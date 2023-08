Ferragosto afoso a Bergamo e in tutta la provincia

(Di martedì 15 agosto 2023) Eè arrivato! Come si presenterà ae inlo annuncia Simone Buselli di Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Un’ampia area di alta pressione occupa l’Europa meridionale, mentre le umide correnti atlantiche transitano a latitudini più settentrionali sfiorando l’area alpina. Anche nei prossimi giorni alta pressione sempre estesa sulla Lombardia intera con temperature sopra le medie e clima. Martedì 15 agosto 2023 Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque, salvo qualche annuvolamento tra Prealpi e pianura occidentale in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio e in serata annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con qualche temporale sparso su Alpi e Prealpi, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: Minime stazionarie (20/23°C), massime stazionarie (33/35°C). Venti: In pianura ...

Ormai siamo a, il caldosembra nuovamente tornare prepotente, e come sempre, a questo punto della stagione estiva, le cose che più destano l'interesse di noi tifosi sono le grigliate e il ...Le temperature sull'Italia sono tornate a salire e per il 15 agosto è previsto clima caldo e. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, per domani e dopodomani le città con il rischio maggiore sono tre. E l'anticiclone africano Nerone potrebbe rimanere ...AGI - Tornano i bollini rossi, ossia l'allerta massima per ondata di calore con rischi per la salute della popolazione generale, sul bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dopo due ...

Ferragosto afoso, bollino rosso per tre città AGI - Agenzia Italia

Grosseto: Per la giornata di domani ( ferragosto) in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà sereno. Temperature minime con valori attorno ai 18-20°, massime con valori attorno ai 30-32°.In Sicilia arriva “Nerone” e torna il gran caldo sull’isola. Nei prossimi giorni l’anticiclone africano porterà temperature torride in tutta la regione, con picchi che potranno raggiungere i 40°C nell ...