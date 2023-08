Ferragosto a Napoli | Un Viaggio Tra Storia e Tradizioni La leggenda del bagno vietato

Leggi su napolipiu

(Di martedì 15 agosto 2023) Ladele come la splendida città dicelebra questa antica festività, tra, eventi e curiosità. CULTURA NAPOLETANA. La festa delha radici profonde che affondano nel passato dell’Italia e dell’intera civiltà mediterranea., con il suo ricco patrimonio storico e culturale, rappresenta uno scenario affascinante per scoprire e vivere questa festività. Ma come ha avuto origine il? E come viene celebrato a? Imbarcatevi con noi in questostorico e culturale. Ottaviano Augusto, primo imperatore romanoOrigini Romane diLe Feriae Augusti. Iltrae le sue radici dall’antica Roma, ...