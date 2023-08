Ferragosto 2023 | la Rai propone un tris di film con la prima visione di Calibro 9

(Di martedì 15 agosto 2023) Nella seratala Rai punta sul cinema italiano mandando in onda sulle tre reti principali iIl Gattopardo,9 (in) e FF.SS., tre generi e tre epoche diverse Per laserata di, martedì 15 agosto, la Direzione Cinema e Serie TV punta sul cinema italiano: Il Gattopardo,9, FF.SS., tre generi e tre epoche diverse, in armonia con il tipo di offerta e le attese del pubblico di Rai1, Rai2 e Rai3. Il Gattopardo A sessant’anni dalla sua uscita al cinema, Rai1, alle 21.25, trasmetterà Il Gattopardo, nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. Il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti rappresenta uno dei matrimoni più riusciti di sempre fra cinematografia e letteratura. Pubblicato ...

casalingo anche per il presidente del Senato Ignazio La Russa , vicino Catania. La ministra per le riforme Elisabetta Casellati invece ha scelto la montagna, Cortina. Per il leader di ...... è consentito l'ingresso a Bardonecchia, attraverso l'autostrada, anche ai possessori di seconde case oltre a chi ha una prenotazione alberghiera o al ristorante per il pranzo e la cena diLe probabili formazioni Sport [ 15/08/, 'stanato' mio e come se ti conosco Attualità [ 15/08/] Marina, dalla Francia per sposare se stessa nel mare di 'casa' Attualità [ 15/08/...

Con gli amici in Maremma, Toscana, alla festa della birra. Così Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scelto di trascorrere la vigilia di Ferragosto. Non a cantare su un palco, ma a divertirsi da ...Sorpresa di Ferragosto per gli appassionati di Ballando con le Stelle 2023. Nelle ultime ore Milly Carlucci ha svelato sui social del programma di Rai1, in onda da sabato… Leggi ...