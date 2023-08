Ferragosto 2023 | Bonaccini ricorda Raoul Casadei

Juventus, si studia la tripla cessione alla Lazio La Juventus ed in particolare il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbero al lavoro anche nel giorno diper trovare una ...Nell'estate di Daniela Santanchè non poteva mancare un capitolo di. Attaccata dalle opposizioni che ne chiedono le dimissioni, perennemente sulla graticola per il caso Visibilia , la ministra del Turismo trova il modo di piazzarsi sotto ai riflettori anche ...Nella giorna dici sono stati contatti ' tra il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e la ... la richiesta dovrà pervenire entro le ore 24 del 17 agosto'.

Vorrei proporvi un esempio, il mio, per consolarvi un po’ e aprirvi un orizzonte positivo. Anche per me, dopo gli anni duri, sono venuti i Ferragosto al mare o in terre e continenti lontani. In mezzo ...Accende il barbecue per il pranzo di Ferragosto e resta gravemente ustionato. Vittima dell'incidente un giovane di 32 anni, residente in via Generale Dalla… Leggi ...