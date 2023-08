Femminicidio di Bolzano | Celine uccisa con dieci coltellate

(Di martedì 15 agosto 2023) AGI -Frei Matzohl, la giovane di 21 anni trovata senza vita domenica scorsa nell'appartamento dell'ex compagno Omer Cim in via Molini 9/a a Silandro in Alto Adige, è morta per lericevute. Per domani è prevista l'autopsia sul corpo di, come da disposizione del pubblico ministero di turno Guenter Morandell. Ma dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che la donna sarebbe stata colpita da una decina di fendenti nella zona del ventre e collo. L'avvocato Erwin Dilitz, legale d'ufficio di Cim, avrebbe incontrato il suo cliente due volte e durante il secondo colloquio quello che è l'unico indiziato del delitto di, avrebbe fornito qualche informazione. Domani con inizio alle ore 9,30 in carcere aè previsto l'inizio dell'udienza di convalida dell'arresto del 28enne ...

In quell'occasione i carabinieri avevano prontamente informato la Procura disegnalando l'episodio come 'codice rosso'. Nei confronti dell'uomo erano state formulate le accuse di percosse e .... Quali parole ancora Uno pensa: non bastano più. E invece no: "Dopo la morte di Celine ne ... Ecco cosa sta producendo l'ennesimoin questa terra, ormai il terzo in pochi mesi: una ...'Celine, vittima del terribilein Alto Adige, aveva denunciato per violenze l'ex fidanzato, ora accusato di omicidio. Questo terribile delitto colpisce anche per la giovane età della vittima e dell'accusato. È evidente ...

L'ennesimo femminicidio accaduto a Silandro, in provincia di Bolzano. La giovane è stata accoltellata. Si chiamava Celine Frei Matzohl. L'uomo fermato è un uomo turco di 28 anni con il quale aveva ...(aasi) Roma - "Celine, vittima del terribile femminicidio in Alto Adige, aveva denunciato per violenze l'ex fidanzato, ora accusato di omicidio. Questo terribile delitto colpisce anche per la giovane ...