Feltri | “Non vado in ferie da 45 anni e il mare mi fa schifo | sapete perchè?”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 agosto 2023) Non solo provocatorio, ma anche stacanovista. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista bergamasco Vittorioha rivelato di non staccare mai dal suo adorato lavoro ma anche di non andare alda 45per un motivo piuttosto particolare. Il direttore di Libero, prossimo al suo terzo ritorno al Giornale, ha dichiarato di non concedersi mai un giorno di riposo, ma soprattutto di non essere amante del: “Io nelnon ci ho mai messo piede. Ci finiscono le deiezioni di tutti”. Contattato per l’intervista,, 80compiuti lo scorso giugno, è ancora in redazione e risponde alla sua maniera: “Al, io? Mi rompo già abbastanza le scatole a Milano, figuriamoci al. Ma sempre meglio di andare in ...