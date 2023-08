Federica Pellegrini | vacanze da mamma in attesa con pancino in vista

Leggi su dilei

(Di martedì 15 agosto 2023) Cresce giorno dopo giorno ildi, che ormai lo mostra senza alcuna remora. L’ex campionessa di nuoto sta trascorrendo lea Lido Iesolo, in Veneto, insieme al marito Matteo Giunta: tra bagni in piscina e momenti di spensieratezza con gli amici, la sportiva non rinuncia a qualche battuta su Instagram, scherzando con i suoi follower., estate da futura: ilsu Instagram Non ha più nessuna intenzione di nascondere il suo, che anzi mostra orgogliosa le forme che crescono. Un’davvero dolce quella dell’ex nuotatrice, che si sta godendo la sua estate da futura. La ...