Fare il bagno dopo mangiato fa male | mito o realtà?

(Di martedì 15 agosto 2023) Di Valerio Uni Vi ricordate quando da bambini vi dicevano che bisogna aspettare 3 ore prima diil, altrimenti si rischia la congestione? O che è sconsigliato immergersi in acqua quando si è molto sudati? Si tratta in entrambi i casi di credenze popolari. La credenza comune secondo cui bisogna evitare diilsubitoaverè molto diffusa, ma non ha alcun fondamento scientifico. Infatti, non esistono evidenze che dimostrino problemi di salute causati da questa azione. . In precedenza si credeva cheilaverpotesse provocare crampi o indigestione. In effetti il processo della digestione prevede che il flusso sanguigno venga maggiormente indirizzato verso ...