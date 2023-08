F1 | Charles Leclerc | “Obiettivo secondo posto alle spalle della Red Bull Voglio rimanere in Ferrari e vincere il titolo”

(Di martedì 15 agosto 2023) Mentre tutta Italia si sta gustando il Ferragosto, tra mare, gite fuori porta o grigliate varie, anche la Formula Uno prosegue nelle sue vacanze. La massima categoria del motorsport tornerà in azione solamente nel weekend del 27 agosto con il Gran Premio d’Olanda di Zandvoort che aprirà una seconda fase di campionato che, sostanzialmente, dovrà farci capire due cose: quando Max Verstappen diventerà per la terza volta consecutiva campione del mondo e, non ultimo, quale sarà la scuderia che chiuderà come seconda forza ad ampia distanza dalla imprendibile Red. Sarà la? La scuderia di Maranello è nel bel mezzo di una estate di estrema importanza, dento e fuori la pista. Momento ideale per fare un po’ il puntosituazione sul campionato in corso con, pilota numero uno del ...

È ormai da mesi " e cioè da quando sono venute fuori le indiscrezioni sul possibile contatto con Lewis Hamilton per il 2024 " chenon fa altro che ribadire il suo eterno amore nei confronti della Ferrari . In una recente intervista concessa dal forte pilota monegasco al Corriere dello Sport , il 25enne ha ...La stagione estiva offre ai piloti di Formula 1 l'opportunità di staccare la spina e godersi un po' di meritato riposo. Quest'anno,, il talentuoso pilota della scuderia Ferrari , ha scelto la splendida Corsica per trascorrere qualche giorno di relax con amici e, inaspettatamente, con la sua nuova fidanzata ...

