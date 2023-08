Extratasse | la pezza di Meloni peggio del buco

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 agosto 2023) Ieri, a giornaloni unificati (Corriere, Repubblica, Stampa), il presidente del Consiglio Giorgiaha risposto alle critiche ricevute per l’introduzione della extratassa sulle banche, incluso il “fuoco amico” dei liberali arrivato, tra gli altri, anche da Nicola Porro e da Atlantico Quotidiano. Francamente, avremmo preferito una difesa del genere “si avvicina la Legge di Bilancio, abbiamo bisogno di reperire risorse e abbiamo deciso di prendere qualcosa in più dalle banche per tagliare le tasse”. Invece, il presidentepretende, ahinoi, una difesa di principio dell’extratassa, accusando noi di avere una “concezione distorta del libero mercato“. Chi parla di socialismo ha una concezione distorta del libero mercato. Non ricordo socialisti che tassano le banche, solo socialisti che danno soldi pubblici alle banche. Due premesse. ...