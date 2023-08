Extraprofitti banche | Tajani | Bce ha sbagliato e questa è conseguenza | ma tassa andava concordata meglio tra alleati

(Di martedì 15 agosto 2023) Antonio, leader di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, spiega come la pensa sullaalle, che «poteva essere decisa a borse chiuse» e sul salario minimo, cui preferisce la proposta azzurra di mediazione. E poi racconta come rilancerà il suo partito e che previsioni c

'No all'unanimismo'. La tassa suglidelle- e il modo in cui è stata decisa - agitano ancora la maggioranza di governo. A tenere banco è l'intervista (a Corriere , Repubblica e Stampa ), con cui ieri la premier ...C'è il timore che, a causa della tassa sugli, lepossano ridurre la disponibilità di crediti. Questo potrebbe ostacolare ulteriormente le famiglie e le imprese che necessitano di ...Tajani su Renzi in Forza Italia: 'No grazie, a noi servono soldati non chi si sente generale' La tassa suglialleha creato una frattura nella maggioranza . La legge non è piaciuta a Forza Italia , soprattutto perché colpisce anche un asset strategico di Fininvest e quindi della famiglia ...

Meloni dice che sugli “extraprofitti” delle banche ha deciso da sola Il Post

Per la petizione sul salario minimo arrivano 100mila firme, mentre Giorgia Meloni racconta altre balle a rotative unificate.“No all’unanimismo”. La tassa sugli extraprofitti delle banche – e il modo in cui è stata decisa – agitano ancora la maggioranza di governo. A tenere banco è l’intervista (a Corriere, Repubblica e Sta ...