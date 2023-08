Eurovolley femminile | l’Italia parte bene | Romania sconfitta in tre set

Leggi su notizie

(Di martedì 15 agosto 2023)inizia nel migliore dei modi il suo Europeo. Le azzurre nell’Arena di Verona superano 3-0 lae lanciano un chiaro segnale alle avversarie. Prestazione solida peragli Europei. A Verona le azzurre hanno superato 3-0 la(25-19 25-19 25-15) in una sfida che non è mai stata realmente in bilico.di Mazzanti agli Europei – Notizie.com – © AnsaDa segnalare la buona prova della Antropova, alla sua prima partita ufficiale con la maglia azzurra.anche Sylla e Degradi mentre Paola Egonu è subentrata. Un chiaro messaggio dato da Mazzanti, che in questa edizione della competizione internazionale ha deciso di dare vita ad una rivoluzione anche in ottica Parigi 2024. Il resoconto ...