È chiaro che manca la condizione e lo smalto dei giorni migliori, ma questoè piuttosto lungo (finali il 3 settembre, al termine di una serie di 9 partite). Quindi è normale che l'Italia non ...... per il Sud del mondo, è solo un prolungato conflitto. Per costoro, poco affascinati da una ... Per i monopoli alimentari ègrossa, con il sistema del Global Food composto da una dozzina di ...Siamo l'unico paesead aver messo un militare a gestire la campagna vaccinale ". La ... Il 2 giugno è ladi tutti i cittadini e cittadine e sarebbe bello se un paese civile e in pace ...

Europeo, festa azzurra per l’Italia all'Arena: battuta la Romania. Egonu in panchina La Gazzetta dello Sport

“Chi come me non vede l’ora che inizi l’Europeo!”: in tanti sono pronti ad alzare idealmente la mano alla domanda posta da Loveth Omoruyi sul proprio profilo Instagram. Scatta a Ferragosto… Leggi ...Gli eccessi dei ristoranti di Saint-Tropez hanno stupito i turisti. La meta non è mai stata alla portata di tutti e quindi i prezzi non dovrebbero far notizia. Eppure alcune pratiche ...