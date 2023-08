Europei volley femminile | Italia-Romania 3-0 a Verona

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – L'batte laper 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) anell'esordio aglidi. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano l'incontro valido per il Gruppo B. In evidenza Ekaterina Antropova (12 punti), al debutto assoluto in azzurro schierata subito in sestetto. Domani l’si sposterà a Monza dove venerdì 18 e sabato 19 agosto contro Svizzera e Bulgaria, andrà a caccia di vittorie pesanti in ottica passaggio del turno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Le azzurre debuttano con una vittoria netta L'Italia batte la Romania per 3 - 0 (25 - 19, 25 - 19, 25 - 15) a Verona nell'esordio aglidifemminile. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano l'incontro valido per il Gruppo B. In evidenza Ekaterina Antropova (12 punti), al debutto assoluto ...Assenti Monica De Gennaro, Cristina Chirichella e Caterina Bosetti già escluse inNations League. Di seguito le 14 convocate Palleggiatrice: ALESSIA ORRO Palleggiatrice: FRANCESCA BOSIO Vai ...Il numero uno delle Azzurre si sofferma anche sulla cornice dell'Arena: "E' stato qualcosa di inimmaginabile". Alice Degradi: "Ho provato dal primo all'ultimo giorno a conquistare la ...

Italvolley ok all’esordio: battuta 3-0 la Romania Sky Sport

(Adnkronos) – L’Italia batte la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) a Verona nell’esordio agli Europei di volley femminile. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano ...Subito Italia. Esordio da applausi per le azzurre di Mazzanti che aprono l’Europeo 2023 liquidando in tre set (25-19, 25-19, 25-15) la Romania. Più che bene Ekaterina Antropova, al suo esordio in ...