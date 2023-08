Europei volley femminile | Italia-Romania 3-0 a Verona

(Di martedì 15 agosto 2023) Le azzurre debuttano con una vittoria netta L’batte laper 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) anell’esordio aglidi. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano l’incontro valido per il Gruppo B. In evidenza Ekaterina Antropova (12 punti), al debutto assoluto in azzurro schierata subito in sestetto. Domani l’si sposterà a Monza dove venerdì 18 e sabato 19 agosto contro Svizzera e Bulgaria, andrà a caccia di vittorie pesanti in ottica passaggio del turno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

