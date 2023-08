Europei femminili volley 2023 | tutti i risultati e le classifiche

(Di martedì 15 agosto 2023)deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Sylla e compagne potranno anche contare, almeno nella prima fase, sul tifo del pubblico di casa. La Pool B si giocherà infatti in Italia tra Verona, Monza e Torino, mentre la Pool A si giocherà a Ghent (Belgio), la Pool C a Dusseldorf (Germania) e la Pool D a Tallinn (Estonia). Di seguito, ledei gironi ed idi tutte le partite deglidiaggiornati in ...

La 33esima edizione dei Campionatidi Volley 2023 si disputerà in quattro nazioni come già avvenuto nel 2021. Nello specifico le 24 nazionali partecipanti si affronteranno in Italia,...Volley2023: calendario, date, orari e dove vedere in tv le partite dell'Italia. Quota 10mila è lì a un passo: tanti, forse di più, saranno i cuori che batteranno all'unisono all' ...In Aggiornamento: Verona. In occasione del primo allenamento all'Arena di Verona delle azzurre, il primo cittadino scaligero, Damiano Tommasi, ha voluto salutare le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Gli Europei femminili stanno per iniziare ma dietro l’angolo c’è il torneo maschile con un’altra Italia che deve difendere il titolo e si presenta al via della rassegna che si disputerà anche in Itali ...Coach Mazzanti ha fatto la sua rivoluzione e dovrà cercare di far funzionare le stelle Egonu-Antropova. Oltre alla Nazionale azzurra le favorite sono Serbia, Turchia e Polonia.