Europei femminili volley 2023 | Mazzanti | “La linea è quella con cui sono partito”

(Di martedì 15 agosto 2023) “Lacon cui, ma l’idea è che ho quattordici ragazze chel’anima di questa squadra. Abbiamo più opportunità di mettere peso nei fondamentali da punto e forse la parte che non si è vista è, ovvero il fatto di non essere stati così incisivi come possiamo essere”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale femminile di, Davide, al termine della vittoria contro la Romania, match che ha inaugurato glinella splendida cornice dell’Arena di Verona. “Ce la porteremo nel cuore, è da ieri che è montata l’emozione – ha proseguito ai microfoni della Rai – Fin quando siamo entrati non ci rendevamo conto di cosa sarebbe stato. Il contorno ha forse ...

Verona. Esordio europeo vincente per l'Italia del CT Davide Mazzanti. Nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona, di fronte a circa 9000 spettatori in festa, le azzurre superano la Romania nell'esordio nel campionato Europeo.

Il numero uno delle Azzurre si sofferma anche sulla cornice dell'Arena: "E' stato qualcosa di inimmaginabile". Alice Degradi: "Ho provato dal primo all'ultimo giorno a conquistare la convocazione" ...(Adnkronos) - L'Italia batte la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) a Verona nell'esordio agli Europei di volley femminile. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano ...