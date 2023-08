Europei femminili volley 2023 | Italia show all’Arena di Verona | Romania ko in tre set

(Di martedì 15 agosto 2023) L’batte la3-0 (25-19, 25-19-25-15) nella prima partita della Pool B deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e Germania. Nella spettacolare cornice dell’Arena di, l’trova subito un buon ritmo, concedendo qualcosa solamente nel terzo set. Il Ct Davide Mazzanti fa saggiare il campo a tante giocatrici (sfruttando anche il doppio cambio già annunciato Egonu-Bosio al posto di Orro-Antropova), ma le azzurre rimangono lucide nei momenti decisivi e conquistano i primi tre punti. Le romene di Guillermo Naranjo Hernandez crescono nel corso del match, ma non basta per fermare Sylla e compagne. Best scorer del match è Ekaterina ...

La diretta testuale live di Italia - Romania , partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica, ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Svizzera , partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica, ...Il programma e i telecronisti su Sky e la Rai deglidi volley 2023, ospitati anche dall'Italia per quanto riguarda la pool B nella splendida cornice dell'Arena di Verona (per la partita inaugurale delle azzurre) e anche a Monza, ...

Europei femminili di pallavolo 2023: quote scommesse e pronostico Bwin News

VERONA-In uno scenario straordinario come l’Arena di Verona l’Italia stracolmo (9358 spettatori per un incasso di 298754,50) e ribollente di tifo, nell’esordio nel campionato Europeo, supera in ...L'Italia di volley esordisce con una vittoria agli Europei femminili ed esalta i circa diecimila spettatori che hanno gremito l'Arena di Verona per il debutto nel trofeo continentale. La Romania, che ...