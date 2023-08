Europei Femminili | Italia in scioltezza contro la Romania

(Di martedì 15 agosto 2023) VERONA - In uno scenario straordinario come l'Arena di Verona l'stracolmo (9358 spettatori per un incasso di 298754,50) e ribollente di tifo, nell'esordio nel campionato Europeo , supera in ...

IL PROGRAMMA DELLE QUATTRO POOL -VERONA - In uno scenario straordinario come l'Arena di Verona l'Italia stracolmo (9358 spettatori per un incasso di 298754,50) e ribollente di tifo, nell'esordio nel campionato Europeo , supera in ...La diretta testuale live di Italia - Romania , partita valevole per la Pool B degli2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica, ...

Positivo esordio dell'Italia nella rassegna continentale che si impone con sicurezza 3-0 (25-19, 25-19; 25-15) dimostrando di avere già raggiunto una buona forma. Antropova schierata opposto nel seste ...