Etna | riaperto l’aeroporto di Catania VIDEO

(Di martedì 15 agosto 2023) Uncosì non si vedeva da anni. Il Vulcano più alto vulcano attivo della placca auroasiatica torna ad eruttare. L’attività dal cratere sud-est è iniziata nel tardo pomeriggio del 13 agosto ed ha continuato per tutta la notte, e le immagini riprese dall’alto sono spettacolari, ma la nube ha provocato disagi alla viabilità oltre L'articolo proviene da Il Difforme.

Voli ripresi alle 6 di mattina. Sindaco: "Stop circolazione mezzi a 2 ruote per 48 ore" L'aeroporto di Catania è statoalle 6 dopo lo stop legato all'eruzione dell'. Lo rende noto lo stesso scalo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività stromboliana è ...La società di gestione dello scalo comunica che è statodalle 6 di stamane e consiglia ai ... L'aeroporto era stato chiuso a causa della cenere caduta sulle piste dopo l'eruzione dell'. La ...Torna operativo l'aeroporto di Catania , chiuso da lunedì mattina a causa della cenere scaturita dall'eruzione del vulcano. Lo scalo siciliano hai battenti alle 6 di martedì 15 agosto e il primo aereo, diretto a Praga, è decollato alle ore 6:24. La riapertura era prevista alle 20 di lunedì, ma poi è ...

Etna: riaperto l’aeroporto di Catania, ma sarà un Ferragosto di passione La Sicilia

«Avevamo il volo per Milano alle 9 ma poi è stato riprogrammato alle 13 e poi è stato cancellato. Per partire se ne parla domani mattina, ma qui minimo sono 100 euro a notte per dormire». L'eruzione d ...CATANIA. L’aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5 a causa dell’eruzione dell’Etna, è tornato operativo. La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle ...