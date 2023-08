“Errata percezione del consenso della ragazza” Assolti due 19enni dall’accusa di violenza sessuale

(Di martedì 15 agosto 2023) Due giovani, all’epoca dei fatti, sono statidiche era stata rivolta nei loro confronti da una 18enne. Il giudice ritiene i due avrebbero sbagliato a valutare il presuntoda parte. Gli imputati avevano optato per rito abbreviato, che permette di ottenere uno sconto sulla pena, ma secondo il giudice per l’udienza preliminare, sono da ritenersi non punibili “per errore sul fatto che costituisce il reato“. Questo significa che l’del“se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di, impedisce di ritenere penalmente rilevante la loro condotta”. ...

