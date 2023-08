EA Sport FC 24 | l’ultima novità sul pallone d’oro fa infuriare i giocatori | impensabile tutto ciò | mondo sconvolto

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 15 agosto 2023) EAFC 24,sulsta decisamente facendo discutere per diversi motivi, ecco perché: tutte leche non sono piaciute agli utenti. L’addio di FIFA ai videogiochi dopo 30 anni di assoluto successo si è trasformato in un’evoluzione atondo, a cominciare dal nome e ovviamente dalle modifiche del Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.