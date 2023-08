E’ morto Francesco Alberoni | scienziato dell’amore e primo indagatore della società dei consumi

(Di martedì 15 agosto 2023) Il sociologo e scrittorea Milano all’età di 93 anni. È stato ilstudioso italiano a scrivere di “sociologia dei” e a indagare il fenomeno allora nascente del divismo. Era considerato il più importante studioso internazionale dei “movimenti collettivi”. Ma soprattuttoha studiato per tutta la sua vita professionale l’innamoramento e le dinamiche che regolano l’amore. Nel 1979 pubblicò il saggio “Innamoramento e amore” (Garzanti) che, tradotto in 24 lingue, ha avuto un tale successo da farlo diventare a livello mondiale il sociologofenomenologia, l’dei misteriosi meccanismi per cui nasce il legame tra due esseri che si ...

Alberoni,ieri notte a 93 anni al Policlinico di Milano, è stato una colonna di questo giornale ma soprattutto il sociologo di maggior successo in Italia. Molti lo ricordano per i suoi ...Il sociologo, giornalista e scrittore,Alberoni,luned sera all'et di 93 anni a Milano. Alberoni si spento al Policlinico dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione sopraggiunta durante una terapia alla ...a Milano, all'età di 93 anni, il sociologoAlberoni, conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi. Era nato a Borgonovo Val Tidone, ...

È morto Francesco Alberoni: il sociologo e scrittore di “Innamoramento e amore” aveva 93 anni Il Fatto Quotidiano

È morto Francesco Alberoni, il “sociologo dell’amore”. Nel 1979 aveva pubblicato il bestseller Innamoramento e amore, tradotto in 25 lingue.Il sociologo, giornalista e scrittore, Francesco Alberoni, è morto lunedì sera all’età di 93 anni a Milano. Alberoni si è spento al Policlinico dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazio ...