È la sorellastra di una famosissima top model | Lottie Moss non lascia spazio all’immaginazione

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 15 agosto 2023) È nata quasi 14 anni dopo Kate, la controversala celebrità assoluta tra gli anni ’90 a e gli anni zero. È Charlotte, detta, classe ’98 divenuta famosa in primo luogo per essersi prestata come damigella durante il matrimonio dellanel 2011, quindi per una serie di copertine (nel 2016 ricordiamo la copertina di Vogue) e per aver aperto nel 2021 un profilo OnlyFans. Ma non solo OnlyFans, anche su Instagram (dove è seguita da oltre mezzo milione di follower)ama postare foto quantomeno provocanti e i fan non possono che apprezzare.lancia la “maledizione dell’ex” su Instagram I fan apprezzano e i tabloid britannici rilanciano. Nel caso specifico è il tabloid The Sun a dedicare un articolo alla giovane 25enne sorella di Kate ...