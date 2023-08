(Di martedì 15 agosto 2023) La notte del 5 settembre 2019, un raid di elicotteri militari statunitensi investì un villaggio afghano in una remota area del Paese: le bombe distrussero case di fango e uccisero una ventina di persone, ufficialmente “foreign fighters e le loro famiglie”. Una neonata ritrovata viva fra le macerie venne poi adottata dalla famiglia formata da Joshua e Stephanie Mast. Joshua, un maggiore dei Marines, è un avvocato del team di legali del corpo. Quasi quattro, la bambina è al centro di una disputa fra gli abitanti del villaggio superstiti e organizzazioni umanitarie internazionali, da una parte, e i genitori adottivi dall’altra: il processo si celebra davanti a una corte di Charlottesville in Virginia. Il regime dei talebani e l’Amministrazione federale Usa sono pure coinvolti. Gli afghani sostengono che il raid non colpì ‘foreign fighters’, ma ...

... il pensiero non può non correre amamme, entrambe francesi, quella di Mbappé e quella di ... una signora assai combattiva che, alcunifa, fece naufragare il passaggio del figlio alla Roma e, ...palestinesi, di cui uno di 16, sono stati uccisi durante un raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Aqabat Jabr a sud di Gerico in Cisgiordania.... perché è un computer con quasi quattrodi vita e un valore come usato molto limitato, ma non ... che abbiano raccolto, analizzato e organizzato in questo articolo , appaiono chiarecose. La ...

Due anni dopo, l’Afghanistan resta una macchia. Soprattutto per la violenza di genere Il Fatto Quotidiano

Ci sono 3 milioni tra Spalletti e l'Italia". Così titola oggi, in taglio alto, la prima pagina del Corriere della Sera. La Federazione ha scelto il mister toscano come ...Annuncio vendita Subaru XV 2.0i e-Boxer MHEV Lineartron 4dventure nuova a Pescara nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...