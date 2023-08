Doppio colpo Roma | ecco Sanches e Paredes

(Di martedì 15 agosto 2023) Il mese di agosto è appena stato dimezzato, l’inizio della Serie A 2023/2024 è sempre più vicino e le trattative non s’arrestano nemmeno a Ferragosto. Tramite acquisti, cessioni, prestiti e rinnovi i migliori club stanno avendo la possibilità di limare gli ultimi dettagli in vista della prima di campionato. Molte pratiche iniziate nelle settimane precedenti ottengono l’agognato lieto fine, soltanto negli ultimi giorni. Ne è un esempio ciò che è accaduto allache ha messo a segno una centrocampo: Renato. Quest’ultimi colmeranno le lacune in un settore lasciato orfano da Nemanja Matic, in dirittura d’arrivo al Rennes. Quale cifre sono state sborsate dalla Lupa per tale rinforzi? Scopriamolo insieme., pronti a ...

