Dopo Libano e Kuwait anche l’Algeria vieta Barbie | «Promuove l’omosessualità e non rispetta i nostri valori»

(Di martedì 15 agosto 2023)quasi un mese dall’uscita, il filmdi Greta Gerwig continua a far parlare di sé.e Vietnam, oggiha deciso dire la proiezione della pellicola record di incassi al botteghino globale. Le sale cinematografiche del Paese si sono viste recapitare una notifica del ministero della Cultura, spiega il giornale algerino El Watan, di stop immediato del live action, che da tre settimane – riporta Cnn – registrava un sold out nei cinema di Algeri, Orano e Costantina. I funzionari algerini lo accusano, infatti, di «attentato alla moralità». Il film «e nonle credenze religiose e culturali del», ha ...

