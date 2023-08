Donald Trump | quarta incriminazione | “Caccia alle streghe perché batto Biden”

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – L'ex presidente degli Stati Uniti,, è stato incriminato per lavolta. La decisione è stata presa dal Grand Jury della contea di Fulton, in Georgia, nell'ambito dell'indagine sulle sue pressioni per ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Oltre asono stati incriminate altre 18 persone tra cui Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York che è stato anche l'avvocato didopo le elezioni, Mark Meadows, l'ex capo dello staff della Casa Bianca di;, e diversi consiglieri dell'ex presidente, tra cui gli avvocati John Eastman e Kenneth Chesebro. Complessivamente all'ex presidente degli Usa sono contestati 13 capi di imputazione: dalla violazione della legge anti racket, all'aver sollecitato un pubblico ufficiale a violare il proprio ...

