Donald Trump di nuovo incriminato | gli vengono contestati 13 capi d’imputazione

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ex presidenteè statoper la quarta volta. L’incriminazione è stata decisa dal Gran Giurì della contea di Fulton (Georgia), nell’ambito dell’indagine sulle sue pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 nello Stato americano. Al leader dei repubblicani sono13di imputazione tra cui la violazione della legge antiracket, l’avere sollecitato un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà, la cospirazione per impersonare un pubblico ufficio e una serie di falsi. Ma l’ex presidente replica: “Accuse truccate e caccia alle streghe”. L’accusa di avere sollecitato un pubblico ufficiale a violare il suo giuramento di fedeltà è relativa alla telefonata fatta daall’allora al segretario di stato repubblicano Brad ...

e' stato incriminato per la quarta volta. Lo ha deciso il Gran Giuri' della contea di Fulton, ad Atlanta, in Georgia. L'ex presidente e' stato accusato nell'ambito dell'indagine sulle ......53 di lunedì 14 agosto, ora di Atlanta, il tribunale superiore della contea di Fulton, Georgia, ha ufficializzato il quarto rinvio a giudizio a carico di. L'incriminazione, dopo un'...L'ex presidente degli Stati Uniti incriminato in Georgia nell'indagine sulle pressioni per ribaltare l'esito delle elezioni del 2020: "Caccia alle streghe perché batto Biden"presenterà nuove prove delle "frodi elettorali" in Georgia che secondo lui dovranno esonerarlo da ogni accusa formulata contro di lui nell'incriminazione presentata ieri. In un post ...

Donald Trump e' stato incriminato per la quarta volta. Lo ha deciso il Gran Giuri' della contea di Fulton, ad Atlanta, in Georgia. L'ex presidente ...Donald Trump è stato incriminato ancora. Si tratta della quarta volta per l'ex presidente americano. I reati sono gravissimi.