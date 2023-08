Diventa nonna a 34 anni | “Non credono nemmeno che sia la mamma di mia figlia | mi chiedono sempre un documento d’identità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Con i suoi 34Rachel McIntyre è una delle nonne più giovani del Regno Unito. Rimasta incinta a 15, ora è da pocotadal momento che laè a sua voltataa 18. Le persone sono incredule quando dice di esseree c’è chi pensa che sua nipote sia in realtà sua. “La gente non credeche io sia ladi mia”, fa sapere, come riporta anche The Sun. “Mi vienechiesto unperché sembro così giovane. È fastidioso, ma è anche un po’ un complimento”. E ancora: “Miaha appena compiuto 18 ...